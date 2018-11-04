Кутепов - о чемпионате мира: "Турнир уже прошел. За былые заслуги хвалить никто не будет"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью пресс-службе клуба рассказал, что после чемпионата мира важно доказывать все по новой и тренироваться еще упорнее, так как турнир уже прошел.

На ЧМ-2018 сборная России добилась лучшего результата в новейшей истории – вышла из группы и дошла до 1/4 финала, где уступила будущему финалисту Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

– В прошлом домашнем матче Премьер-Лиги, против "Арсенала", вы вышли на поле впервые после чемпионата мира. Сделать это раньше мешала травма. Как далась первая игра после длинной паузы?

- Пропустил три с половиной месяца, и выдержать 90 минут было тяжело. В первую очередь в физическом плане. Но сейчас меня уже ничего не беспокоит. Я готов полностью отдаваться игре, работать во всю мощь. Хотя понятно, что для выхода на оптимальную форму еще нужно как следует потрудиться.

-А успех на чемпионате мира и последующий визит в Кремль к президенту страны добавили статуса в команде?

- Было приятно, но могу только повторить: чемпионат мира уже прошел. За былые заслуги хвалить никто не будет. Сейчас важно доказывать все по новой, тренироваться еще упорнее.

- Где храните кремлевские награды?

- Дома стоят на видном месте. Грамота, корочка заслуженного мастера спорта, значок.

- Значок уже надевали?

- Нет. Даже не знаю, если честно, какой для этого нужен повод. (Улыбается.)

– А морально сложно было остаться без футбола после такого праздника, которым стал чемпионата мира?

– Конечно. Но, к сожалению, ничего с этим было не поделать. Потребовалось хирургическое вмешательство, которого нельзя было избежать. Пришлось смириться.

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