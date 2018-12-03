17:33 | Футбол — РПЛ

Кутепов, Комбаров и Селихов назвали девушек, о которых мечтали в детстве

Обсудить
2

Игроки "Спартака"  Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров и Александр Селихов на пресс-конференции в Москве рассказали о тех девушках, о которых они мечтали в детстве.

- Телевизор смотрел редко, - сказал Кутепов. - Бегал за девчонками в соседнем дворе. Наверное, о ком-то из них мечтал, а знаменитости не волновали. 

- Соглашусь с Ильей, - ответил Комбаров. - Были подруги во дворе, мы дергали их за косички, бегали вместе с ними. Не знаю, были ли это девушки мечты...

- Я все же иногда телевизор смотрел в детстве, - сказал Селихов. - Мне очень нравилась Глюкоза. Я слушал ее песни, да и внешне она мне нравилась. 

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 16 туров.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Олег Кононов - это тот тренер, который нужен "Спартаку"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
2
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...