Курбан Бердыев: "Жемалетдинов бил пенальти из-за того, что хорошо исполняет их на тренировках"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил после матча 5-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1), что на игре казанцев сказалась усталость. По словам специалиста, он был полностью уверен в том, что Рифат Жемалетдинов реализует пенальти.

- На игре "Рубина" сказалась усталость, - сказал Бердыев в эфире телеканала "Матч ТВ". - Почему пенальти исполнял Жемалетдинов? Он хорошо себя проявил во время тренировок. Не было ли опасений по поводу того, что он может дрогнуть в матче против своей бывшей команды? Нет, он хорошо исполнял пенальти во время тренировочного процесса.

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив" //

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