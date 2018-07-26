Курбан Бердыев: "Заменить Попова и Нобоа невозможно"

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев накануне старта сезона рассказал о состоянии команды. В 1-м туре чемпионата России казанцы на своем поле сыграют с "Краснодаром".

- Есть удовлетворение от проделанной работы. Единственная проблема – не было состава на первом сборе. К концу второго появились очертания игрового почерка. На просмотре Ибрагим Цаллагов, посмотрим. Есть удовлетворение от того, что новички пришли. Но функциональное состояние разное. Мы собирали с миру по нитке. В основном аренда либо свободные агенты.

- Как можно заменить Попова и Нобоа в плане построения атакующей игры команды?

- Нельзя заменить интеллектуально сильного игрока. Это невозможно. Попова и Нобоа невозможно заменить, как и невозможно купить. Мы предлагали хорошие условия Попову, но он отказался. Постараемся компенсировать это за счет командной работы и перестроений, но такие игроки – штучный товар. Как нельзя было заменить Домингеса. Это самый сложный вопрос. (Артур ЕНИКЕЕВ)