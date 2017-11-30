Курбан Бердыев: "Я не сторонник играть в мороз. Думаю, что составители календаря должны сделать выводы"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что команда не изменила подготовку перед матчем 19-го тура чемпионата России против "Локомотива". Он также добавил, что хотел бы, чтобы сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира-2018.
– В каком состоянии команда? Есть ли особая подготовка к "Локомотиву"?
– Ничего не меняется в тренировочном процессе, – сказал Бердыев. – "Локомотив" стал сильнее по сравнению с первым кругом. Сильные игроки в атаке. Играют интуитивно, понимают одну и ту же ситуацию одинаково. Это самое главное.
– Погода скажется на матче?
– Погода для всех одинакова. Но я не сторонник играть в мороз. Думаю, что составители календаря должны сделать выводы.
"Локомотив" – это заслуженный лидер. Это команда, которая играет до конца. Посмотрите очки, которые они набрали в последние пять минут.
– Каких соперников хотите для сборной России?
– Любые команды. Хотелось бы, чтобы команда вышла в следующую стадию. Я очень болею за сборную Россию. Последний матч вселил оптимизм. Нужно сохранить эту уверенность. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Матч "Локомотив" – "Рубин" пройдет 2 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Рюрик 09
Как будто календарь не утверждают представители ВСЕХ клубов РФПЛ!
13:06
ForRus
Вот интересно, каково ему болеть за сборную России? Мы-то простые болельщики постоянно прикидываем, что бы сделали на месте тренера, кого бы выпустили... А у человека, который реально в этом разбирается и был близок к тому, что в этой игре мог сборную возглавлять, вообще наверное взрыв мозга происходит))
13:05