Курбан Бердыев: "Я не говорил с Рыжиковым. Такие ошибки ему не свойственны"

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 7-го тура чемпионата России с "Анжи" рассказал о состоянии травмированных и игроках, которые вызваны в сборную России.

– Впереди игра с "Анжи". Как правило, есть эмоциональный подъем после прихода нового тренера. "Анжи" обладает техничными игроками, которые любят играть с мячом, любят играть на свободном пространстве. Мы постараемся их этого лишить, – сказал Бердыев.

– Как обстоят дела с травмированными?

– Есть проблемы, которые были и перед прошлым матчем. Надеемся, что к следующей игре они подойдут.

– Ахметов попал в заявку на прошлый матч и регулярно забивает за дубль. В каком он состоянии?

– Состояние оставляет желать лучшего. Все-таки дубль – это дубль. Я не скажу, что он сильнее тех нападающих, которые есть.

– Пять игроков "Рубина" в расширенном списке сборной. О чем это говорит?

– Меня радует этот факт. Они представляют "Рубин". Но другое дело, чтобы они смогли там закрепиться.

– Там есть и Канунников. В каком он состоянии?

– В игре против "Анжи" мы на него не рассчитываем. Надеюсь, что будет готов к "Тосно".

– Поговорили ли вы с Сергеем Рыжиковым после ошибки в Хабаровске?

– Нет. Вратари ошибаются так же, как и полевые игроки. Мы разобрали ситуацию, защитники должны были ему помочь в том эпизоде. Рыжиков опытный вратарь, и такие ошибки ему не свойственны. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч "Рубин" - "Анжи" пройдет в Казани в субботу, 19 августа. Начало - 20:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.