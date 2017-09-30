Курбан Бердыев: "Вынужден ставить игроков, которые повторяют одни и те же ошибки"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 12-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:1) отметил, что команда систематически повторяет одни и те же ошибки. Специалист подчеркнул, что казанцам очень не хватает находящихся в лазарете футболистов.

– В целом, повторяем одну и ту же ошибку – потеря концентрации, – сказал Бердыев. – Одна атака – один гол. Есть проблемы и в позиционной атаке, работаем. Нужно время. Организация обороны требует времени. Есть травмированные, которых не хватает – это Камболов и Кузьмин. А одни и те же игроки повторяют одни и те же ошибки. К сожалению, я вынужден их ставить. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Амкар"