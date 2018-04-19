16:49 19 апреля | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Вылет "Спартака" - минус. Цель "Рубина" теперь нереальна"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился своими ожиданиями от предстоящей игры с "Ростовом" в 27-м туре чемпионата России. По его словам, это рядовой матч. Напомним, "Бердыев" ранее возглавлял "Ростов". 

– Матч с "Ростовом" рядовой? Да, на самом деле. Слава богу, у меня хорошие отношения с болельщиками, с клубом, с руководством, - цитирует Бердыева "Бизнес Online".

Как вам нынешний "Ростов"?

– В последних матчах "Ростов" становится той командой, которую хотят видеть руководители. Он оживает, стабилизирован состав.

"Спартак" лишил шестую команду чемпионата путевки в еврокубки.

– Это минус, потому что цель была и она теперь нереальна. Сейчас стимул – стабилизировать игру, которую мы хотели бы видеть

Дополнительная информация

https://sport.business-gazeta.ru/news/216799/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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elisei

Не факт что тосно или авангард будут играть в еврокубках. Кто их допустит, то? Ведь даже ростов допускать не хотели до еврокубков в позапрошлом году.

21:48 19 апреля

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