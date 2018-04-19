Курбан Бердыев: "Вылет "Спартака" - минус. Цель "Рубина" теперь нереальна"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поделился своими ожиданиями от предстоящей игры с "Ростовом" в 27-м туре чемпионата России. По его словам, это рядовой матч. Напомним, "Бердыев" ранее возглавлял "Ростов".

– Матч с "Ростовом" рядовой? Да, на самом деле. Слава богу, у меня хорошие отношения с болельщиками, с клубом, с руководством, - цитирует Бердыева "Бизнес Online".

– Как вам нынешний "Ростов"?

– В последних матчах "Ростов" становится той командой, которую хотят видеть руководители. Он оживает, стабилизирован состав.

– "Спартак" лишил шестую команду чемпионата путевки в еврокубки.

– Это минус, потому что цель была и она теперь нереальна. Сейчас стимул – стабилизировать игру, которую мы хотели бы видеть