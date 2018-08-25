Курбан Бердыев: "Во втором тайме "Рубин" хотел сохранить счет"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев считает закономерной ничью с ЦСКА (1:1) в матче 5-го тура премьер-лиги. По его словам, команды удачно провели по одному тайму.

– Два разных тайма. Во втором ребята хотели сохранить счет, – отметил Бердыев. – В целом результат закономерен. Могли забить и пропустить.

– Почему "Рубин" пропускает в каждом матче?

– Есть новые игроки в центральной зоне. Нужно время.

– Как оцените дебют вратаря Коновалова?

– В целом неплохо. Есть удовлетворение. В моменте с голом я не видел на каком расстоянии форвард. (Артур ЕНИКЕЕВ)