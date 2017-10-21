Курбан Бердыев: "Видны улучшения в игре "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 14-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0) отметил, что у его команды не все получалось в первом тайме. Специалист также добавил, что видны улучшения в игре казанцев.

– В первом тайме у нас не все получалось, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – Во второй половине встречи думаю, что мы достаточно неплохо играли, моменты были, но не смогли их реализовать. Видны улучшения в нашей игре, надеюсь, со временем будет лучше.

Голевая засуха Азмуна? Главное, что у него есть моменты. Думаю, рано или поздно он забьет. Я верю в него.