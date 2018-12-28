Курбан Бердыев: "Вернуть Попова? На какую зарплату?"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев и генеральный директор клуба Рустем Сайманов рассказали о планах команды на трансферное окно. Бердыев отметил, что полузащитник "Спартака" Ивелин Попов как человек и игрок пригодился бы казанцам, но есть финансовый вопрос, который команда может не потянуть.

– Планов кого-то купить в трансферное окно у вас нет?

Бердыев: – Нам бы сейчас продать кого-нибудь! Любого игрока продаем и никого не покупаем. Только свободных агентов можем пригласить, да и их ведь надо на зарплату звать. Если из топ-команды игрок освобождается, а у него 1,5 миллиона евро годовая зарплата, то зачем он нам?

Свободный игрок с копеечной зарплатой – вот таких мы можем рассматривать. Поэтому мы скорее всего только продадим кого-то, никого не приобретая. Если вдруг на рынке появится какой-то молодой и перспективный футболист, свободный, готовый прийти на маленькую зарплату и мы видим, что он через пару лет заиграет – почему нет?, - рассказал Бердыев в интервью "Бизнес.Online".

– Ивелин Попов может уже зимой уйти из "Спартак". Есть шанс его вернуть?

Бердыев: – На какую зарплату? Если он попросит зарплату, которую мы не потянем… Мы ведь со своими игроками сейчас не можем разобраться еще. Как человек и игрок Попов бы нам пригодился, он нам очень нужен. Но есть финансовый вопрос и надо считать, насколько нам это посильно.

Сайманов: – Если бы мы договорились с некоторыми игроками команды, которые получают большие зарплаты в клубе, но ведь не все соглашаются. Мы сейчас не можем содержать их и готовы отпустить.

– Спрос есть?

Сайманов: – Пока никаких реальных предложений никто не делал. Трансферное окно открывается в конце января до конца февраля. Вся активность на рынке будет только в последние недели перед закрытием. Все сделки происходят чаще всего на финише. И мы максимально работаем в этом вопросе, встречаемся, ведем переговоры с представителями клубов.

– А есть на рынке доступные для клуба игроки, способные стать полезными, как тот же Игорь Коновалов?

Бердыев: – Я удивляюсь, почему все так нахваливают Коновалова. Ему еще над многими элементами необходимо работать, прибавлять и для этого важно ходить по земле, не переоценивать самого себя. Все эти разговоры, безусловно, кружат голову парню.

Сайманов: – Они же дети и не всегда знают, как себя вести.