Курбан Бердыев: "В завершении атак "Рубину" не хватает мастерства"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу 12-го тура чемпионата России против "Амкара", который 30 сентября пройдет в Казани. По его словам, после трех поражений подряд команда находится под психологической нагрузкой.

– Три поражения подряд, безусловно, накладывают свой психологический отпечаток, но радует, что ребята понимают меру ответственности, - заявил Бердыев. - Другое дело, что в некоторых эпизодах у нас случается потеря концентрации. Но если посмотреть на цифры, то они положительные, поэтому направление, в котором мы движемся, я считаю, правильное. Надеюсь, в скором времени все стабилизируется.

– Отсутствие голов в трех последних матчах – это невезение?

– Удача форвардам всегда нужна. Если взять матч с "Анжи", то первыми тремя ударами мы забили три гола, а в других матчах мяч в ворота не шел. Но чувствуется и определенная нехватка мастерства в завершении. Над этим тоже можно работать, и ребята это понимают.

– На тренировке был замечен Руслан Камболов. Он полностью восстановился от травмы?

– Это его первая тренировка в общей группе. Его нам не хватало и в позиции центрального защитника, и в позиции опорника. Думаю, мы его, скорее всего, будем использовать в опорной зоне.

– Какова ситуация с Олегом Кузьминым?

– Ему завтра предстоит обследование. Если все нормально, то он начинает беговые упражнения. Надеемся, что после перерыва в чемпионате он уже вернется окончательно. Его тоже не хватает. (Артур ЕНИКЕЕВ)