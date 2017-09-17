Курбан Бердыев: "Урал" - сложная команда"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Урала" отметил игру соперника в обороне. Также специалист заявил, что полузащитник Гекдениз Карадениз получил небольшую травму на предигровой тренировке.

– В этом году "Урал" стал более сбалансированным, квалифицировано играет в обороне, – сказал во флеш-интервью Бердыев. – Группа игроков техничная. Девять туров чемпионата это подтвердили. Сложная команда. Карадениз получил травму на тренировке. Не серьезную.

Трансляция матча "Рубин" - "Урал"