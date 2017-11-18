Курбан Бердыев: "Удовлетворения от результата матча с "Арсеналом" нет, но мы потихоньку идем к тому, что хотим"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 17-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:0) отметил, что у его команды было больше моментов для взятия ворот. Он также добавил, что казанская команда потихоньку идет к тому, чего хочет.

– В целом энергозатратная игра, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – В первом тайме все правильно расположились позиционно, поэтому было легко атаковать. Во втором тайме немного не удалось сделать то, что в первом. Мы потихоньку идет к тому, что хотим. У нас должно получиться.

Удовлетворения от результата нет. У соперника был один эпизод во втором тайме. У нас же в целом было больше моментов и подходов, которые нужно было реализовывать.

Трансляция матча "Арсенал" - "Рубин"