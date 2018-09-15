Курбан Бердыев: "У "Рубина" отсутствовала вся средняя линия – отсюда и брак"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы над "Енисеем" (1:0) отметил, важность трех очков.



- Тяжелый матч, как и предполагали. Ждали такого, в связи с отсутствием игроков, которые были в сборной. Радует, что игроки дотерпели. Это очень важная победа.



- Раннее начало матч сказалось на команде?

- Нет, мы тренировались в это время.



- С чем связано такое большое количество брака в передачах?

- Да, было много брака. У нас вся средняя линия отсутствовала. Не было той игровой практики у тех же Камболова и Коновалова. Отсюда и брак.



- Почему игроки в атаке играют очень узко. Кажется, именно это приводит к неточным передачам.

- Вам надо в высшую школу тренеров. (Артур Еникеев)

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