16:31 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "У "Рубина" отсутствовала вся средняя линия – отсюда и брак"

Обсудить
1

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы над "Енисеем" (1:0) отметил, важность трех очков.
 
- Тяжелый матч, как и предполагали. Ждали такого, в связи с отсутствием игроков, которые были в сборной. Радует, что игроки дотерпели. Это очень важная победа.
 
- Раннее начало матч сказалось на команде?

- Нет, мы тренировались в это время.
 
- С чем связано такое большое количество брака в передачах?

- Да, было много брака. У нас вся средняя линия отсутствовала. Не было той игровой практики у тех же Камболова и Коновалова. Отсюда и брак. 
 
- Почему игроки в атаке играют очень узко. Кажется, именно это приводит к неточным передачам. 

- Вам надо в высшую школу тренеров. (Артур Еникеев)

Рубин - Енисей

Все о чемпионате России - здесь

 

Обсудить
1
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...