Курбан Бердыев: "У Головина идет адаптация. Его загоняют в рамки. Хотя он может там играть"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что у полузащитника "Монако" Александра Головина​ идет адаптация к новой команде. Он также добавил, что футболист может играть во Франции, но его замучили травмы.

– Почему у Головина пока не получается в "Монако"?

– Адаптация идет. И позиция, на которую его ставили в начале, не для него. Если в ЦСКА ему давали свободу, то там его загоняют в рамки. Хотя он может там играть. Он уровнем выше, чем все остальные игроки. И его травмы замучили, к сожалению, - рассказал Бердыев в интервью "Бизнес.Online".

22-летний россиянин присоединился к монегаскам 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. В текущем сезоне Головин провел 13 матчей за "Монако" и отметился одной голевой передачей.