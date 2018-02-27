Курбан Бердыев: "Трансферное окно мы провели очень хорошо"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев поблагодарил болельщиков за поддержку. По его словам, команду покинули некоторые футболисты, но трансферное окно команда провела очень хорошо.

– Спасибо за поддержку, которую вы нам оказывали в те дни, когда мы играли не очень хорошо. В это межсезонье нас покинули некоторые игроки, но все равно я считаю, что трансферное окно мы провели очень хорошо.

Игроков, которые к нам пришли, вы знаете. Это наши футболисты по духу, по менталитету. Самое главное, что они не равнодушны. Сборы прошли хорошо и я надеюсь, что это поможет нам и нашему интернету в итоге встать на те рельсы, показывать тот футбол, от которого все будут получать удовольствие. Хочу предупредить, что все сразу не бывает. Нужно терпение. Надеюсь, что вторую часть чемпионата мы проведем хорошо. Спасибо за вашу поддержку, - сказал Бердыев на встрече с болельщиками (Артур ЕНИКЕЕВ).