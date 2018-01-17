Курбан Бердыев: "Сразу понял, что волшебства в "Рубине" не получится, ведь игроки не голодные, не пашут"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что уже на первом сборе с командой понял, что волшебства не случится. Он также добавил, что футболисты казанской команды не похожи на игроков "Ростова", которые очень много работали и не жалели себя.
– Все ожидали, что Бердыев – волшебник, который сразу даст результат в "Рубине", а оказалось, что нет, и нужны условия.
– Да, согласен. Это ведь наоборот хорошо, потому что все должны понимать, что чудес не бывает, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Бердыева.
– Почему этого "волшебства" не случилось?
– Сразу понял на первых сборах, что не получится, потому что ментально игроки другие: не голодные, не пашут, через не могу не играют. То, что было в "Ростове", здесь такого не было. В "Ростове" – бойцы, которые высекали. Они себя не жалели и других. А здесь игроки другие. Ментально они другие люди. Я почему так много говорю про пресловутый менталитет? Ну они другие, и с ними нужно работать. В "Ростове" волшебство было основано на нем, на страсти, желании. Здесь этого пока нет, но уверен, что будет.
Напомним, 65-летний Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год, после чего ушел в "Ростов", вместе с которым стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2015/16, а также вышел в Лигу чемпионов. Летом 2017 года он вернулся в казанский клуб.
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:04
199
Спасибо хоть правду сказал. Ещё раз повторюсь: такой команды, как была у него в Ростове, у НЕГО уже не будет никогда. А Ростов снова будет наводить шорох в Европе, но уже с другим тренером.
13:45
Хома Сапиенс
Конечно будет. Курбан всегда в первый сезон очки копит на свой второй, матчи сливая старым друзьяшкам. Волшебник, блин.
13:22
Дед Андрей
Да и болелы в Ростове не такие, как в Казани!
11:46
баламошка
Верю в хана Курбана! Курбаним!
10:03