Курбан Бердыев: "Сразу понял, что волшебства в "Рубине" не получится, ведь игроки не голодные, не пашут"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что уже на первом сборе с командой понял, что волшебства не случится. Он также добавил, что футболисты казанской команды не похожи на игроков "Ростова", которые очень много работали и не жалели себя.

– Все ожидали, что Бердыев – волшебник, который сразу даст результат в "Рубине", а оказалось, что нет, и нужны условия.

– Да, согласен. Это ведь наоборот хорошо, потому что все должны понимать, что чудес не бывает, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Бердыева.

– Почему этого "волшебства" не случилось?

– Сразу понял на первых сборах, что не получится, потому что ментально игроки другие: не голодные, не пашут, через не могу не играют. То, что было в "Ростове", здесь такого не было. В "Ростове" – бойцы, которые высекали. Они себя не жалели и других. А здесь игроки другие. Ментально они другие люди. Я почему так много говорю про пресловутый менталитет? Ну они другие, и с ними нужно работать. В "Ростове" волшебство было основано на нем, на страсти, желании. Здесь этого пока нет, но уверен, что будет.

Напомним, 65-летний Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год, после чего ушел в "Ростов", вместе с которым стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2015/16, а также вышел в Лигу чемпионов. Летом 2017 года он вернулся в казанский клуб.