Курбан Бердыев: "Сколько должны забить Азмун и Канунников? Это надо у них спросить"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев надеется, что Сердар Азмун и Максим Канунников будут забивать больше во второй половине сезона. Напомним, что в этом году на счету пары форвардов три гола на двоих.

- Роберто Манчини установил для Кокорина и Дзюбы планку в 35 голов на двоих за сезон. Сколько должны забить Азмун и Канунников, чтобы вы были удовлетворены?

– Это надо у них спросить, сколько они хотят. В целом, хотелось бы большего результата. Ребята работают, проверьте. Надеюсь, что прошлогодняя реализация осталась в прошлом, и в этом году они будут забивать больше, - сказал Бердыев. (Артур ЕНИКЕЕВ)