Курбан Бердыев: "Сагитов на сегодняшний день сильнее Бухарова, поэтому он и играет"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев объяснил, почему решил включить в стартовый состав команды на игру с "Зенитом" 18-летнего Артура Сагитова.

"Я думаю, что сегодня для тех воспитанников "Рубина", которые выйдут на поле, будет праздник. Они достаточно неплохо тренируются. Мы надеемся, что все будет нормально. Никак не можем выиграть. Отношение у ребят профессиональное, претензий ни к кому нет. Почему сегодня в воротах сыграет Егор Бабурин? У нас всегда играют те, кто сильнее на сегодняшний день. На сегодняшний день Бабурин сильнее, а Сагитов сильнее Бухарова. Александр много пропустил. Он старался, готовился к этой игре, но Сагитов все равно сильнее", - сказал Бердыев в эфире "Матч ТВ".

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Рубин".