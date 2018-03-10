Курбан Бердыев: "Рубину" повезло, что "Тосно" не реализовал свои моменты"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 22-го тура чемпионата России против "Тосно" (1:0) отметил, что соперник был получше в подборах. Специалист также добавил, что его команда одержала очень важную для себя победу.

- Мы пока пытаемся наладить ту игру, которая нам необходима, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. - У нас есть проблемы, которые выявляются в этих матчах. Эта игра была не без ошибок.

Мы одержали очень важную победу, которая была нам необходима. Нам повезло, что соперник не реализовал свои моменты. "Тосно" был получше в подборах и был более агрессивен. Джанаев? Он отыграл хорошо, как и все остальные.