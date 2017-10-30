Курбан Бердыев: "Рубин" в очередной раз подвела потеря концентрации"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения от "Уфы" (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России выразил мнение, что ничья была бы более закономерным результатом. Специалист посетовал на потерю концентрации на последних минутах игры.

– Если первый тайм получился сумбурным, то во втором выровняли игру заменами, – сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол". – Пропустили досадный гол в конце.

Думаю, что ничья стала бы более закономерным результатом. У нас были неплохие подходы, но концентрация в концовке в очередной раз подвела "Рубин".