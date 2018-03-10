Курбан Бердыев: "Рубин" в концовках матчей играет не разумом, а эмоциями"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы над "Тосно" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата России посетовал на слабо проведенную концовку встречи. По словам специалиста, его подопечным зачастую не хватает хладнокровия на последних минутах.

– В целом рады победе, – цитирует официальный сайт "Рубина" Бердыева. – Беспокоит, что у соперника опять в конце, в дополнительное время был стопроцентный момент. И при счете 0:0 они не реализовали момент в начале второго тайма. Он мог быть определяющим. Беспокоит начало второго тайма, где мы отдали инициативу. В целом провели неплохой матч.

– После этой победы можно сказать, что борьба за выживание закончилась?

– Мы от игры к игре готовимся. Есть определенные стратегические планы. Многое будет зависеть от трех-четырех игр.

– Вы говорите о том, что снова едва не пропустили в концовке. Как-то работаете над этим?

– Эта работа ведется, мы разбираем ошибки, но эмоции иногда захлестывают. Они играют не разумом, а эмоциями в концовке, это сказывается на перестроениях.

– Игроки опытные. Почему это происходит?

– Согласен. Если даже брать этот эпизод в конце матча. При подключении Кудряшова должен был садиться центральный хав, это не было сделано. Бог даст – потихоньку эти моменты выправим.

– Полтора часа на искусственном газоне при отрицательной температуре. Никто с повреждением не ушел сегодня?

– Нет, слава богу.

– Как вы отреагировали, узнав что матч состоится в Саранске?

– Нам все равно было, где играть. Если принято такое решение. Мы особо не переживали по этому поводу. Нам нужно было организационно понять, куда мы летим.

– Вы специально готовились к полю?

– Нет, мы прилетели за день до игры. Но мы больше не будем это практиковать перед матчами на искусственных полях – приезжать за день до игры и тренироваться. После предыгровой тренировки игроки жаловались на усталость мышц. Будем сходу выходить на все искусственные поля.

– Обратная замена Ахметова с чем связана?

– Со стандартным положением. Ильзат достаточно хорошо вышел, оживил игру, но мы знали, что в конце обязательно будет стандарт, а у "Тосно" высокорослые игроки.

– Что с Сердаром Азмуном, который не попал в заявку?

– Он на тренировке получил травму. Но он приехал сюда вместе с командой.