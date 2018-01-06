Курбан Бердыев: "Рубин" смотрит на оставшиеся матчи в РФПЛ с оптимизмом"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что в его команде период акклиматизации и адаптации друг к другу прошел. Специалист также добавил, что он смотрит на оставшиеся матчи в чемпионате России с оптимизмом.

– Мы смотрим на оставшиеся матчи в РФПЛ с оптимизмом, – цитирует клубная пресс-служба Бердыева. – Период акклиматизации и адаптации друг к другу прошел. Мы верим, что игроки будут не те, что были в начале предыдущих сборов. Они уже понимают, чего мы от них хотим, и более ответственно, нежели раньше, подходят ко многим мелочам.

Напомним, что по итогам 20-ти матчей "Рубин" занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата России, набрав 23 очка.