Курбан Бердыев: "Рубин" серьезно готовился к "Тосно"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 8-го тура чемпионата России с "Тосно" отметил, что игроки, несмотря на крупную победу над "Анжи" (6:0) в предыдущем туре, ответственно подошли к предстоящей встрече. По словам наставника, у команды есть кадровые проблемы.

- Игроки ответственно относятся к предстоящей встрече, - отметил Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол". - Готовились серьезно. У нас есть травмы. Скамейка короткая. Сыграет ли Сигурдсон? Конечно. Мы его и приглашали, чтобы он играл. Он неплохо выглядит на тренировках. То же самое могу сказать про Лестьена и Канунникова.

Трансляция матча "Рубин" - "Тосно"