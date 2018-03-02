21:37 2 марта | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Рубин" неправильно перестроился, чем "Анжи" и воспользовался"


Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 21-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1) отметил, что его команду подвела реализация. Специалист также добавил, что махачкалинцы активно играли в подборе и навязывали борьбу.

– Нас подвела реализация, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – Если бы мы реализовали те моменты, которые у нас были при счете 1:0, то все было бы по-другому.

Надо отдать должное хозяевам, которые активно играли в подборе и навязывали борьбу. Мы неправильно перестроились, чем "Анжи" и воспользовался.

Анжи - Рубин

 

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