Курбан Бердыев: "Рубин" неправильно перестроился, чем "Анжи" и воспользовался"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 21-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:1) отметил, что его команду подвела реализация. Специалист также добавил, что махачкалинцы активно играли в подборе и навязывали борьбу.

– Нас подвела реализация, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – Если бы мы реализовали те моменты, которые у нас были при счете 1:0, то все было бы по-другому.

Надо отдать должное хозяевам, которые активно играли в подборе и навязывали борьбу. Мы неправильно перестроились, чем "Анжи" и воспользовался.