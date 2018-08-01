19:17 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Рубин" может продать Азмуна, Кудряшова и Граната"


Главный тренер "Рубина"  Курбан Бердыев заявил, что казанский клуб готов рассмотреть предложения по нападающему Сердару Азмуну, а также защитникам Федору Кудряшову и Владимиру Гранату.

Конечно, с нашими финансами мы рассматриваем вариант продажи Азмуна, - приводит слова Бердыева "Бизнес Online". - Интерес есть, но после чемпионата мира чуть угас, хотя сейчас опять пошли звонки и клубы интересуются. Он удачно сыграл в первой игре и опять началось.

Кудряшов пришел после травмы, и функциональное состояние оставляет желать лучшего. То же самое и у Граната, хотя он старается набрать. Оба набирают форму. Если будут предложения, то, конечно, будем рассматривать.

В 1-м туре РПЛ "Рубин" победил "Краснодар" со счетом 2:1. Во втором туре чемпионата России казанский клуб встретится с "Динамо" 3 августа.

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