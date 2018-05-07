Курбан Бердыев: "Рубин" готов принять Карадениза в тренерский коллектив"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 29-го тура РФПЛ против "Уфы" (0:0) рассказал, что клуб хотел бы продолжить сотрудничество с Гекденизом Караденизом уже в роли тренера. По словам специалиста, такие легионеры делают вклад в развитие футбола.

– Такие легионеры нужны для России, – сказал Бердыев. – Это те, кто делают вклад в развитие футбола. Он десять лет верой и правдой служил "Рубину". Это потеря для нас. Мы должны гордиться такими людьми. Он заслужил, чтобы его номер вывели из обращения.

– Были ли переговоры с Караденизом по поводу его возможного будущего а клубе?

– Мы говорили с ним на эту тему. Он сам не решил, но желание быть тренером есть. Мы готовы его принять в свой тренерский коллектив. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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