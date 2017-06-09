Курбан Бердыев: "Рубин" - это наш дом"

Новый главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев выразил радость в связи с возвращением в клуб. Напомним, что Бердыев возглавлял казанцев с 2001 по 2013 год и при нем "Рубин" добился наивысших достижений в своей истории – дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012).

– Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава, – цитирует клубная пресс-служба Бердыева. – "Рубин" и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать.

Напомним, что минувшим днем казанцы объявили об уходе с поста главного тренера Хави Грасии. Испанец возглавил клуб в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 "Рубин" под руководством Грасии занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.