Курбан Бердыев: "Рубин" давно искали опытного защитника, который бы понимал, как руководить обороной"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев доволен подписанием защитника Чико Флореса. По словам российского специалиста, вариантов было много, но тех, кто умеет руководить обороной, мало.

- Мы давно искали опытного защитника, который бы понимал, как правильно играть в защите и руководить обороной, - цитирует пресс-служба клуба Бердыева. - Было много вариантов, но тех, кто руководит всей обороной, было мало. Прежде всего, нужен был опыт. Опыт выступлений и та школа, которая у центральных защитников в Испании, потому что оборона построена на тактической выучке. Это очень дорогого стоит, и таких защитников найти очень сложно. Нам нужна смена Сесару Навасу, хотя мы надеемся, что с Сесаром тоже продлим на какой-то срок.