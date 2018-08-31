Курбан Бердыев: "Ростов" – мобильная, дисциплинированная команда"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против "Ростова"​ отметил, что подопечным нельзя допускать ошибок. По словам наставника, ему приятно вернуться в Ростов-на-Дону.

– Есть травмированные, но я уже говорил, что это неизбежность нашей работы, – отметил Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Играют те, кто здоров.

"Ростов" – мобильная, дисциплинированная команда. Нельзя допускать простых ошибок, которые мы допускали в прошлых матчах. Соперник этим хорошо пользуется.

– Какие эмоции от матча с вашей бывшей командой и возвращения в этот город?

– Приятные чувства уже с нового аэропорта, который я не видел. Стадион – это то, что хотелось. Ожидается 30 тысяч. Это настоящий праздник. Ростов-на-Дону – футбольный город.