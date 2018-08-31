Курбан Бердыев: "Результат закономерен"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 6-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил закономерность результата. По его словыам, в первом тайме соперник был лучше, однако во второй половине удалось выровнять игру.

– Был пенальти или не был – надо смотреть. В Первом тайме "Ростов" был активнее, – отметил Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер". – Во втором тайме мы выровняли игру. Думаю, что результат закономерен.

Думаю, что пауза в чемпионате – не во благо. Потому что у нас очень много сборников. Практически у нас нет состава, который тренировать.