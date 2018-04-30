Курбан Бердыев: "Рад за Хохлова, он грамотный тренер"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 28-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил профессиональные качества Дмитрия Хохлова и заявил, что не знает секрета успеха игр против столичного клуба.

– Не проигрываете "Динамо" 6 лет? Не могу сказать, в чем секрет, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – Каждый раз разные команды, взгляд тренеров. Как противостоять "Динамо"? Дело не только в Ташаеве, хотя доверие тренера многое значит, он стал играть иначе. На сборах мы жили с "Динамо" в одной гостинице, и я заметил, что атмосфера в команде позволяет им играть в такой футбол. Рад за Хохлова, он грамотный тренер, строит команду исходя из подбора футболистов. Рад, что у нас такое молодое поколение специалистов.