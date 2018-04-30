13:55 | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Рад за Хохлова, он грамотный тренер"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 28-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил профессиональные качества Дмитрия Хохлова и заявил, что не знает секрета успеха игр против столичного клуба.

– Не проигрываете "Динамо" 6 лет? Не могу сказать, в чем секрет, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – Каждый раз разные команды, взгляд тренеров. Как противостоять "Динамо"? Дело не только в Ташаеве, хотя доверие тренера многое значит, он стал играть иначе. На сборах мы жили с "Динамо" в одной гостинице, и я заметил, что атмосфера в команде позволяет им играть в такой футбол. Рад за Хохлова, он грамотный тренер, строит команду исходя из подбора футболистов. Рад, что у нас такое молодое поколение специалистов.

Динамо М - Рубин

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ValeraK

И я за себя рад!)

14:38

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