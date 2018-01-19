Курбан Бердыев: "Просматривали Фарфана еще в 17-летнем возрасте"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что для него не стало удивительным лидерство "Локомотива" в чемпионате России по итогам первой части сезона. Наставник казанской команды сообщил, что несколько лет назад клуб проявлял интерес к одному из лидеров железнодорожников Джефферсону Фарфану, но игра перуанца в премьер-лиге все равно стала для него неожиданностью.

– У команды очень сильная группа атаки: Фернандеш, Фарфан, Ари, братья Миранчуки – созидатели. А когда есть созидатели, то неожиданностью лидерство быть не может, – приводит "БИЗНЕС-Online" слова Бердыева. – Вот когда их нет, вот это неожиданность. Фернандеш получает мяч у штрафной – жди беды. Он просто великолепно выглядит в этом чемпионате. Нашел же Семин к нему подход. Сейчас, я считаю, это лучший игрок чемпионата. От него зависит командная игра. Уберите Фернандеша – будет другой "Локомотив". Не дай бог, он получит травму. Такие игроки украшают чемпионат. Хочется видеть больше вот таких легионеров.

– Фарфан вас удивил?

– Мы ведь его просматривали ещё в 17-летнем возрасте, могли подписать его в "Рубин", но за него просили чуть больше миллиона евро. И он уже тогда выделялся. Но это действительно немного неожиданно.

– А фактор Семина?

– И это тоже. Палыч ведь эмоциональный. Бывает, что он кураж поймает, а это сейчас происходит, и начинается единение всего. Вообще вот такой игровой интеллект, как у "Локомотива" в атаке – это самое опасное, обороняться против этого труднее всего. Потому что этот подбор интеллектуально сильных игроков одну и ту же ситуацию видит и понимает одинаково. Они видят одинаково, как вскрыть, как эту атаку правильно провести. И они так и делают – это не наигрывается. Против этого сложно обороняться.