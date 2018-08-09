17:50 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "При Семаке "Зенит" стал более дисциплинированным и боеспособным"


Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем с "Зенитом" в третьем туре чемпионата России высоко оценил работу тренера соперников Сергея Семака.

- Исполнители не те же, что год назад у "Зенита". Совсем другая команда у "Зенита" сейчас. Более дисциплинированная и боеспособная. "Зенит" сильно отличается от того, что было в прошлом году. Всем, - цитирует специалиста "Р-Спорт". - Как я уже говорил, Сергей Семак - самый перспективный тренер в России сейчас.

Матч "Рубин" - "Зенит" состоится 13 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

Рубин - Зенит

 

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180809/1140250625.html

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
Материалы других СМИ