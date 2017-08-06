Курбан Бердыев: "При счете 2:0 неоправданно опустились в оборону"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев остался доволен победой своей команды над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура премьер-лиги. По его словам, этот успех поможет в обретении уверенности.

– Важная победа для становления команды, – отметил Бердыев. – При счете 2:0 неоправданно опустились в оборону, есть над чем работать. Согласен с мнением, что поведение наших игроков во время замен не украшает игру. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин"