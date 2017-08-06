Курбан Бердыев: "При счете 2:0 неоправданно опустились в оборону"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев остался доволен победой своей команды над ЦСКА (2:1) в матче 4-го тура премьер-лиги. По его словам, этот успех поможет в обретении уверенности.
– Важная победа для становления команды, – отметил Бердыев. – При счете 2:0 неоправданно опустились в оборону, есть над чем работать. Согласен с мнением, что поведение наших игроков во время замен не украшает игру. (Евгений ЗЫРЯНКИН)
ntsg62
Согласен,но казанцев отойти заставил ЦСКА ,а с затяжками во время замен грешат все,чего это всех собак вешать на татар?!
20:18 6 августа
Вопреки
Да мы ВСЕ помним, как гинеровские кабинетные ТЯНУТ время когда ведут в счете или удерживают ничейку... Наверно цсковская пресс-служба или ангажированный МАТЧ ТВ вопросы задавал, пытаясь оправдать очередное унижение ЦСКА от Бердыева ??? Позорники
20:05 6 августа