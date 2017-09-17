Курбан Бердыев: "Поражение от "Урала"? К сожалению, так бывает"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 10-го тура чемпионата России против "Урала" (0:1) отметил, что у команды есть много моментов. По его словам, одна контратака, в которой отличился Эрик Бикфалви, перечеркнула все усилия казанских футболистов.

- К сожалению, так бывает, - сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол". - Мы имели много моментов, но одна контратака – гол.

Азмун не может забить? Думаю, что главное – это моменты, а они есть. Голы придут. Важно, что игроки понимают, что мы хотим. Дальше все будет нормально.