Курбан Бердыев: "Поражение от "Ахмата" доказало, что игроки "Рубина" не научились концентрироваться"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения от "Ахмата" (0:1) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что его игроки по-прежнему неудачно проводят концовки матчей. Также специалист считает, что в его команде есть три хороших голкипера, и сильнейший из них будет выходить в основе.

– Очень обидное поражение, – сказал Бердыев. – Это лишний раз доказывает, что мы пока не научились концентрироваться, играть концовки матча. Допускаем в конце матча ошибки, которые стоят нам очень дорого. Но на это нужно время. И, к сожалению, игра была до первого гола.

– Команда три матча в чемпионате не побеждает и не забивает. Это тенденция какая-то? С чем это связано?

– Я думаю, самое важное, что во всех этих матчах были моменты. Другое дело, реализация оставляет желать лучшего. Надеюсь, все будет хорошо.

– Джанаев насколько задержится в основе? Вратарский вопрос закрыт?

– У нас три хороших вратаря, поэтому кто на сегодняшний день сильнее, тот и играет.