Курбан Бердыев: "Понимаем, что у "Рубина" еще много проблем"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что его команда могла сыграть лучше в матче 4-го тура премьер-лиги с ЦСКА (2:1). При этом он поблагодарил игроков за самоотдачу.

– Прежде всего, это очень важная победа. Понимаем, что у нас еще много проблем, – цитирует официальный сайт "Рубина" Бердыева. – Ребята сегодня играли через не могу, я им за это благодарен. В целом, мы предполагали, что ЦСКА будет атаковать большими силами, оголяя зоны. При счете 2:1 мы могли решить судьбу намного раньше. Тот навал, который был, присущ ЦСКА в концовках матча.

– Когда Азмун в штангу попал, потом Карадениз в перекладину, не ощущали, что может повториться питерская история?

– Я и в тот раз говорил, и сейчас повторю: мы много работаем над реализацией, нужно время.

– Почему не было в заявке Рагнара Сигурдссона? С учетом травм защитников.

– Он тоже получил небольшую травму. К счастью, незначительная.

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин"