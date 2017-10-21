Курбан Бердыев: "Почему мало зрителей? Потому что нет результата"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев подчеркнул, что команда провела два разных тайма в матче 14-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0). Специалист остался доволен количеством голевых моментов во второй половине встречи, отметив, что их реализация оставляет желать лучшего.

– Два разных тайма, – начал Бердыев. – Первый тайм играли скованно, боялись ошибиться. Второй провели неплохо, создали много моментов, но реализация оставляет желать лучшего.

– Почему на "Рубин" ходит так мало зрителей?

– Результат. Если будет результат, то будут болельщики.

– Почему Азмун никак не может забить?

– Такой период был у Азмуна в "Ростове". Он много не забивал, но потом его прорвало. Он начал забивать и в чемпионате и в Лиге чемпионов. Жалко, что теряем очки.

– Можно ли ждать, следующий матч "Рубин" начнет так, как начинал этот?

– Надеемся, что следующий матч начнем качественнее. В атаке вырисовывается тройка Канунников, Азмун, Жемалетдинов. Как повышать качество реализации? Только работать – другого варианта нет. На тренировках есть улучшение. Верю, что скоро все наладится. (Артур ЕНИКЕЕВ)