Курбан Бердыев: "По моментам "Спартак" был сильнее"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев отметил, что ситуация, при которой из-за травмы Магомеда Оздоева и лимита на легионеров ему пришлось делать две замены, повлияла на ход матча 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Наставник казанцев отметил, что у него есть понимание того, какую игру он хочет видеть в исполнении своей команды.

- В ситуации с голом была позиционная ошибка, - сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол". "спартак" по моментам был сильнее.

Нам не хватило замен, направленных на атаку. Ситуация с Оздоевым (для того, чтобы заменить травмированного полузащитника, ему из-за лимита пришлось сначала заменить исландца Рагнара Сигурдссона на россиянина Егора Сорокина, и только потом вместо Оздоева выпустить бельгийца Максима Лестьенна. - Прим. "СЭ") повлияла на игру.

Но определенный позитив есть. Ждем, когда некоторые игроки восстановятся от травм. Мы понимаем, чего хотим от команды. Есть костяк, на который будем опираться в следующих матчах.

Текстовая трансляция матча "Спартак" - "Рубин"