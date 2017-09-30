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18:39 | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Перерыв как нельзя кстати"


Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения в матче 12-го тура чемпионата России от "Амкара" (0:1) отметил, что казанцы пропустили из-за потери концентрации. По его словам, у его команды наблюдаются проблемы при позиционной атаке.

- Снова пропускаем в последние 10 минут из-за потери концентрации, - сказал Бердыев во флеш-интервью. - К сожалению, эту ошибку повторили. У "Рубина" есть проблемы при позиционной атаке. Надеюсь, выдержим эти испытания. "Амкар" удачно защищается, нам надо было забить, чтобы заставить их раскрыться. Поэтому перерыв как нельзя кстати.

Трансляция матча "Рубин" - "Амкар"

 
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