Курбан Бердыев: "Перед приходом в "Рубин" составил список, с которым гарантировал бы выход в Лигу Европы. Хотел Полоза, Ерохина и Кузяева"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, что хотел видеть в команде полузащитника "Зенита" Далера Кузяева. Он также добавил, что перед приходом в казанский клуб составил список игроков, с которым гарантировал бы выход в Лигу Европы.

Напомним, Бердыев вернулся в "Рубин", который возглавлял с 2001 по 2013 год, в июне 2017 года.

– Какие позиции хотелось бы усилить зимой?

– Нам нужен центральный хавбек созидательного плана. Найти будет сложно, есть варианты, но пока не понятно, отпустят ли их в аренду, – приводит "БИЗНЕС Online" слова Бердыева.

– Правда, что вы хотели видеть Кузяева в "Рубине"?

– Правда. И был большой шанс, что он перейдет. Хотели привести сюда Полоза, Ерохина и Кузяева.

– Значит, его скачок в этом сезоне вас не удивил?

– Нет, Далер – умный игрок. Кузяев ведь играет практически без потерь, а это очень важно для игрока средней линии. Он совершает большой объем работы и хорошо видит поле. Кузяева уже давно хотели подписать, еще в "Ростов". Тогда мы не договорились с клубом.

– Сверху эти трансферы одобрили?

– Я ведь список составил и говорил, что с таким составом гарантируем Лигу Европы. Но не знали, что будут делать с другими игроками "Рубина". "Это вы сами решайте, но вот этих купите и будет Лига Европы". В первый год не чемпионство, а зона Лиги Европы. Вроде бы договорились, но потом начались разговоры про финансовый фэйр-плей, возникла пауза, и "Зенит" активизировался, все трое ушли туда из-за этой заминки. Сначала одного игрока нельзя, потом другого... Потом понял, что будет непросто.

После 20 туров "Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.