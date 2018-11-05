Курбан Бердыев: "Отсутствие Устинова в стартовом составе? Это наша техническая ошибка"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 13-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:1) объяснил, почему с первых минут не вышел Виталий Устинов. Перед матчем футболист находился в стартовом составе.

– Как и предполагалось, обе команды умеют играть в обороне, – отметил Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер". - Поэтому игра была до гола. К сожалению, мы его пропустили.

Желтые карточки и удаление? В такой бескомпромиссной игре без этого не обойтись. К сожалению, у нас в конце появилась красная карточка, что нас ослабило.

– Что случилось с Устиновым? Почему он оказался не в стартовом составе?

– Это наша техническая ошибка. Однако я не понимаю за 75 минут до начала матча можно было все исправить, но нам сказали, что нельзя. До игры еще было полтора часа, но почему-то было нельзя исправить эту ошибку.

– Будете этот момент как-то оспаривать?

– Нет. Это наша вина.

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