Курбан Бердыев: "От работы в "Ростове" теплые воспоминания на всю жизнь"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что испытывает теплые воспоминания от работы в донском клубе. Бердыев трудился в "Ростове" сперва главным тренером, а впоследствии вице-президентом с 2014 по 2017 год. Летом он снова принял "Рубин".

- Самые теплые воспоминания от работы здесь. Думаю, это на всю жизнь, - сказал Бердыев в эфире канала "Наш футбол".

- У ряда бывших игроков "Ростова" будет дополнительная мотивация?

- Думаю, внутренняя - да, но мы готовились к поединку как к обычному матчу.

Трансляция матча "Ростов" - "Рубин"