Курбан Бердыев: "Останусь ли я в "Ростове"? Я еще не принял решения"

Вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев в интервью Donnews заявил, что еще не принял решения о своем будущем в клубе. Ранее "СЭ" сообщал, что будущее специалиста в клубе определится после встреч с руководством региона. По итогам чемпионата России "Ростов" занял 6-е место в турнирной таблице и не попал в еврокубки.

– Остаетесь в "Ростове"?

– Я еще не принял решения, – сказал Бердыев. – Пока в клубе нет определенности в организационных вопросах.

– Как обстоят дела с финансами?

– Ситуация нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что ее нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают.

– Как игроки команды приняли непопадание в Лигу Европы?

– Матч с "Оренбургом" сложился неудачно. Три травмы по ходу матча выбили команду. Ребята не удовлетворены шестым местом, так как они ставили для себя высокие цели. В целом сезон можно считать успешным, если говорить о международных турнирах.

Будущее Бердыева в "Ростове" зависит от встречи с руководством региона