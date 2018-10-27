Курбан Бердыев: "О Рианчо говорить не буду"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 12-го тура чемпионата России со "Спартаком" не стал готовить о смене главного тренера у соперника. Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера красно-белых стал Рауль Рианчо, ранее работавший в казанском клубе.

– Все игроки готовятся к матчу, – говорит Бердыев.

– Есть ли отличие к подготовке к команде, у которой сменился тренер?

– Как правило, команды у которых сменился тренер, первые туры играют на эмоциональном подъеме. Думаю, что и "Спартак" будет играть также, что они и показали в матче с "Рейнджерс".

– Можете ли что-нибудь сказать о Рауле Рианчо, с которым вы вместе работали?

– Нет. Ничего не буду говорить. Давайте лучше о команде.

– Вы обычно скрупулезно изучаете соперника, но от чего будете отталкиваться в подготовке к "Спартаку"?

– Многое показала игра с "Рейнджерс". Думаю, что за основу возьмем эту игру. Хотя, возможны изменения.

– Готов ли сыграть Джанаев?

– Со "Спартаком" точно нет. Думаю, что после перерыва на матчи сборных. Если он будет лучше тех вратарей, что сейчас есть.

– С первым номером на "Спартак" определились?

– Вратаря определяет Кафанов в день игры. (Артур Еникеев).