15:55 | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев - о матче "Динамо" - "Рубин": "Поле надо было поливать"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 28-го тура чемпионат России против "Динамо" (0:0) отметил, что игроки обеих команд ошибались в простых ситуациях. Он это связал с сухим газоном.

- Мы предполагали, что "Динамо" будет играть с тремя центральными защитниками, но не ожидали, что они будут действовать от обороны, - сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол". - Хочу сказать, что поле перед игрой надо было поливать, а то оно сухое, мяч останавливался во многих ситуациях.

В целом неплохо взаимодействовали, но допускали брак в простых ситуациях. Считаю, что ничья закономерная. 

Динамо М - Рубин

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Знаток1964

Не ожидали, что они будут действовать от обороны, - сказал Бердыев .....в Динамо не дурнее тебя сейчас,старый пенёк.

16:16

Знаток1964

Бердыев на пенсию.....если тебе уже поле мешает в своих анти футбольных тактических схемах.

16:13

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