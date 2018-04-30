Курбан Бердыев - о матче "Динамо" - "Рубин": "Поле надо было поливать"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 28-го тура чемпионат России против "Динамо" (0:0) отметил, что игроки обеих команд ошибались в простых ситуациях. Он это связал с сухим газоном.

- Мы предполагали, что "Динамо" будет играть с тремя центральными защитниками, но не ожидали, что они будут действовать от обороны, - сказал Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол". - Хочу сказать, что поле перед игрой надо было поливать, а то оно сухое, мяч останавливался во многих ситуациях.



В целом неплохо взаимодействовали, но допускали брак в простых ситуациях. Считаю, что ничья закономерная.