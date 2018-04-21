18:33 21 апреля | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Ничья в матче "Рубин" - "Ростов" закономерна"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча с "Ростовом" (1:1) в 27-м туре чемпионата России выразил удовлетворение игрой своей команды.

- Потеря концентрации при стандарте привела ко взятию наших ворот, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. -  Есть удовлетворение от первого тайма и от определенных эпизодов во втором. Ничья закономерная. Я как тренер попробовал определенные эксперименты, выпустив Коновалова и Шекари. Есть удовлетворение, что у нас есть моменты, которые создаются благодаря наигранным комбинациям.
 

Рубин - Ростов

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Мнение болельщика

С потерей шансов на участие в Лиге Европы через 6-е место (в связи с провалом "Спартака") Бердыеву ничего не остаётся, как начинать готовить команду к следующему чемпионату. Это становится понятно из слов Бердыева об экспериментах в матче. Хотя не исключено, что у него также было желание немного помочь своей бывшей команде, находящейся близко к зоне вылета. В итоге - закономерная ничья, которой больше обрадовался "Ростов".

20:02 21 апреля

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