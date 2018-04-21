Курбан Бердыев: "Ничья в матче "Рубин" - "Ростов" закономерна"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча с "Ростовом" (1:1) в 27-м туре чемпионата России выразил удовлетворение игрой своей команды.

- Потеря концентрации при стандарте привела ко взятию наших ворот, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. - Есть удовлетворение от первого тайма и от определенных эпизодов во втором. Ничья закономерная. Я как тренер попробовал определенные эксперименты, выпустив Коновалова и Шекари. Есть удовлетворение, что у нас есть моменты, которые создаются благодаря наигранным комбинациям.

