Курбан Бердыев: "Ничья с "Динамо" - справедливый результат"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 16-го тура премьер-лиги против "Динамо" (1:1) заявил, что считает справедливым ничейный результат.

- По первому тайму результат справедлив, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". -В концовке матча мы допустили ошибки. Но в целом результат является справедливым. Пропущенный гол? Ошибка командная, начиная с передачи в центре поля. Гол с углового? Мы много работаем над стандартами.

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