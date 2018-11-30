21:46 | Футбол — РПЛ

Курбан Бердыев: "Ничья с "Динамо" - справедливый результат"

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Главный тренер "Рубина"  Курбан Бердыев после матча 16-го тура премьер-лиги против "Динамо" (1:1) заявил, что считает справедливым ничейный результат.

- По первому тайму результат справедлив, - сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер". -В концовке матча мы допустили ошибки. Но в целом результат является справедливым. Пропущенный гол? Ошибка командная, начиная с передачи в центре поля. Гол с углового? Мы много работаем над стандартами.

Рубин - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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